TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Vincic'in Önceden Ayarlandığı İddialarını Yalanladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincic'in derbi için önceden ayarlandığı iddialarını kesin bir dille reddetti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:35
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Vincic'in Önceden Ayarlandığı İddialarını Yalanladı

TFF Başkanı'ndan Önemli Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atanan Sloven hakem Slavko Vincic'in önceden ayarlandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Hakem Atama Süreci

Hacıosmanoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi için gerçekleştirilen hakem atamasıyla ilgili bilgiler verdi. Yabancı hakem konusunda hiçbir yerden resmi başvuru gelmediğini belirten Hacıosmanoğlu, "Sanki Sloven hakem ayarlanmış bir şekilde geliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Avrupa'daki ülkelerle bu işin yazışmasına bir hafta önceden başladı" dedi.

Yazışmalar Hakkında Detaylar

Başkan, İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Almanya ve Fransa ile yazışmaların yapıldığını, son olarak ise Bosna Hersek ve Sloven hakemlerle irtibat kurulduğunu ifade etti. Hacıosmanoğlu, Bosna Hersekli hakemlerin Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Edin Dzeko nedeniyle büyük sıkıntılar doğurabileceğini düşündüklerini ve bu nedenle Sloven hakeme yöneldiklerini belirtti.

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