TFF Başkanı'ndan 2024-2025 Sezonu İçin Güven Mesajı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yeni Sezon Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 2024-2025 futbol sezonu öncesinde yayımladığı mesajında güven konseptine dikkat çekti.

Açıklamalarında Dikkat Çeken Vurgu

Hacıosmanoğlu, TFF'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Her zaman açıkça ifade ettiğim gibi futbolun patronu kulüplerimizin değerli başkanları, gerçek sahibi de tribünleri dolduran barış ve kardeşlik duygularıyla futbola coşku katan taraftarlar ve futbolseverlerdir" dedi.

Adil Oyun Amacı

TFF Başkanı, Türk futbolunun uluslararası alandaki marka değerini artırmak için çalışacaklarını belirterek, "Bize düşen görev, dünyanın en sevilen oyununun adil ve adaletli olarak, renk ve forma ayırt etmeksizin, güven ikliminde oynanmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni Sezonun Hedefleri

"Çıktığımız bu yolda kendimizden emin olarak tarafsız ve ilkeli bir şekilde ilerleyeceğiz" diyen Hacıosmanoğlu, futbol ailemizin tüm fertlerini sorumlu ve bilinçli davranmaya davet etti. Böylece milli takımlarla gurur duyulacak başarıların zeminini oluşturacaklarını belirtti.

Başarılar Diledi

2024-2025 futbol sezonunda tüm kulüpler, futbolcular, teknik ekipler, hakemler ve taraftarlar için sağlıklı ve başarılı bir sezon dileyen Hacıosmanoğlu, Türkiye'yi Avrupa kupalarında başarılı bir şekilde temsil eden kulüplerin ülke puanını yükseltme yolunda önemli başarılara imza atmasını beklediğini ifade etti.