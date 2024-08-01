TFF'de Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu Yenilendi

TFF'de Yeni Sağlık ve Dopinge Mücadele Kurulları Oluşturuldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğinde sağlık ve performans icra kurullarında yeni bir yapılanmaya gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ömer Taşer, Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulları'nın başkanlığına atanmıştır.
Sağlık Kurulu Üyeleri
Sağlık Kurulu, aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:
- Bülent Bayraktar
- Mahmut Müslümanoğlu
- Abdullah Emre Güner
- Ata Can Atalar
- Hakan Gür
- Hüseyin Hakkı Bağlar
- Mehmet Kurtoğlu
- Metin Ünal
- Muhlis Polat
- Okan Özçeker
- Soner Şahin
- Tolga Aydoğ
- Turabi Yerli
- Yaşar Gül Baltacı
- Zakir Sakçı
Sağlık ve Performans İcra Kurulu
Bu kurulda yer alan isimler ise:
- Ali Erşen
- Anıl Işık
- Berkin Toker
- Bülent Bayraktar
- Engin Dinç
- Gökhan Polat
- Göksel Dikmen
- İbrahim Tuncay
- Kerem Bilsel
- Mahir Mahiroğulları
- Sergen Devran
- Tunay Erden
Dopingle Mücadele Kurulu
Prof. Dr. Ömer Taşer başkanlığındaki Dopingle Mücadele Kurulu üyeleri şunlardır:
- Gökhan Metin
- Burak Önal
- Eren Eroğlu
- İlker Yücesir
- Sadi Kurdak
- Şensu Dinçer
Bölge Sağlık Birimi Başkanları
TFF Yönetim Kurulu, aşağıdaki Bölge Sağlık Birimi Başkanlarını belirlemiştir:
- Yaman Sarpel (Adana)
- Muhlis Polat (Ankara)
- Abdülaziz Türksoylu (Antalya)
- Hakan Gür (Bursa)
- Murat Gözen (Diyarbakır)
- Bilgehan Öztop (Erzurum)
- Yavuz Lima (İstanbul)
- Metin Ergün (İzmir)
- Sinan Karaoğlu (Kayseri)
- Emre Ergen (Malatya)
- Yavuz Kocabey (Sakarya)
- Yılmaz Tomak (Samsun)
- Yusuf Aşık (Trabzon)
- Şeyhmus Kaplan (Van)
Onur Kurulu Oluşumu
Onur Kurulu, aşağıdaki profesörlerden oluşturulmuştur:
- Prof. Dr. Ömer Türel
- Prof. Dr. Vahit Özmen
- Prof. Dr. Mehmet Serdar Binnet