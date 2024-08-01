TFF'de Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu Yenilendi

TFF'de Yeni Sağlık ve Dopinge Mücadele Kurulları Oluşturuldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğinde sağlık ve performans icra kurullarında yeni bir yapılanmaya gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ömer Taşer, Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulları'nın başkanlığına atanmıştır.

Sağlık Kurulu Üyeleri

Sağlık Kurulu, aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Bülent Bayraktar

Mahmut Müslümanoğlu

Abdullah Emre Güner

Ata Can Atalar

Hakan Gür

Hüseyin Hakkı Bağlar

Mehmet Kurtoğlu

Metin Ünal

Muhlis Polat

Okan Özçeker

Soner Şahin

Tolga Aydoğ

Turabi Yerli

Yaşar Gül Baltacı

Zakir Sakçı

Sağlık ve Performans İcra Kurulu

Bu kurulda yer alan isimler ise:

Ali Erşen

Anıl Işık

Berkin Toker

Bülent Bayraktar

Engin Dinç

Gökhan Polat

Göksel Dikmen

İbrahim Tuncay

Kerem Bilsel

Mahir Mahiroğulları

Sergen Devran

Tunay Erden

Dopingle Mücadele Kurulu

Prof. Dr. Ömer Taşer başkanlığındaki Dopingle Mücadele Kurulu üyeleri şunlardır:

Gökhan Metin

Burak Önal

Eren Eroğlu

İlker Yücesir

Sadi Kurdak

Şensu Dinçer

Bölge Sağlık Birimi Başkanları

TFF Yönetim Kurulu, aşağıdaki Bölge Sağlık Birimi Başkanlarını belirlemiştir:

Yaman Sarpel (Adana)

Muhlis Polat (Ankara)

Abdülaziz Türksoylu (Antalya)

Hakan Gür (Bursa)

Murat Gözen (Diyarbakır)

Bilgehan Öztop (Erzurum)

Yavuz Lima (İstanbul)

Metin Ergün (İzmir)

Sinan Karaoğlu (Kayseri)

Emre Ergen (Malatya)

Yavuz Kocabey (Sakarya)

Yılmaz Tomak (Samsun)

Yusuf Aşık (Trabzon)

Şeyhmus Kaplan (Van)

Onur Kurulu Oluşumu

Onur Kurulu, aşağıdaki profesörlerden oluşturulmuştur: