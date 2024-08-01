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TFF'de Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu Yenilendi

Türkiye Futbol Federasyonu, sağlık ve dopingle mücadele kurullarının başkan ve üyelerini belirledi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:21
TFF'de Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu Yenilendi

TFF'de Yeni Sağlık ve Dopinge Mücadele Kurulları Oluşturuldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğinde sağlık ve performans icra kurullarında yeni bir yapılanmaya gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ömer Taşer, Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulları'nın başkanlığına atanmıştır.

Sağlık Kurulu Üyeleri

Sağlık Kurulu, aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

  • Bülent Bayraktar
  • Mahmut Müslümanoğlu
  • Abdullah Emre Güner
  • Ata Can Atalar
  • Hakan Gür
  • Hüseyin Hakkı Bağlar
  • Mehmet Kurtoğlu
  • Metin Ünal
  • Muhlis Polat
  • Okan Özçeker
  • Soner Şahin
  • Tolga Aydoğ
  • Turabi Yerli
  • Yaşar Gül Baltacı
  • Zakir Sakçı

Sağlık ve Performans İcra Kurulu

Bu kurulda yer alan isimler ise:

  • Ali Erşen
  • Anıl Işık
  • Berkin Toker
  • Bülent Bayraktar
  • Engin Dinç
  • Gökhan Polat
  • Göksel Dikmen
  • İbrahim Tuncay
  • Kerem Bilsel
  • Mahir Mahiroğulları
  • Sergen Devran
  • Tunay Erden

Dopingle Mücadele Kurulu

Prof. Dr. Ömer Taşer başkanlığındaki Dopingle Mücadele Kurulu üyeleri şunlardır:

  • Gökhan Metin
  • Burak Önal
  • Eren Eroğlu
  • İlker Yücesir
  • Sadi Kurdak
  • Şensu Dinçer

Bölge Sağlık Birimi Başkanları

TFF Yönetim Kurulu, aşağıdaki Bölge Sağlık Birimi Başkanlarını belirlemiştir:

  • Yaman Sarpel (Adana)
  • Muhlis Polat (Ankara)
  • Abdülaziz Türksoylu (Antalya)
  • Hakan Gür (Bursa)
  • Murat Gözen (Diyarbakır)
  • Bilgehan Öztop (Erzurum)
  • Yavuz Lima (İstanbul)
  • Metin Ergün (İzmir)
  • Sinan Karaoğlu (Kayseri)
  • Emre Ergen (Malatya)
  • Yavuz Kocabey (Sakarya)
  • Yılmaz Tomak (Samsun)
  • Yusuf Aşık (Trabzon)
  • Şeyhmus Kaplan (Van)

Onur Kurulu Oluşumu

Onur Kurulu, aşağıdaki profesörlerden oluşturulmuştur:

  • Prof. Dr. Ömer Türel
  • Prof. Dr. Vahit Özmen
  • Prof. Dr. Mehmet Serdar Binnet

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