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TFF'de yeni başkan bugün seçiliyor!

Türk futbol camiası bugün uzun süredir beklediği anı yaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankara'da düzenlenecek Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını belirlemek üzere toplanıyor. Saat 11.00'de başlayacak olan seçimde 321 delege oy kullanacak.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:45
TFF'de yeni başkan bugün seçiliyor!

Federasyon, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvurularının kabul edildiğini duyurmuştu. Ancak 10 Temmuz'da adaylık başvurusu yapıp daha sonra çekilen Servet Yardımcı'nın adaylığı da gündemdeydi.

Başkanlık için yarışacak adaylar Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu, seçime girebilmek için kongre günü Genel Kurul Divanı'na 64 delegenin ıslak imzalı desteğini sunmak zorundalar. Şu an için Trabzonspor, Sivasspor, Karagümrük, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'nın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu desteklediği biliniyor. Diğer yandan Galatasaray, Başakşehir, Gaziantep FK ve Konyaspor ise Mehmet Büyükekşi'ye imza vermiş durumda.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ise henüz bir adaya destek vermediği için kararsız kulüpler arasında yer alıyor. Her iki adayın da yönetim kurulu listesi ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak. Bu süreçte Türk futbolunda çeşitli reformlar ve yenilikler bekleniyor.

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