TFF’den Aktif Futbolculara Antrenörlük Eğitimi Desteği

TFF, Aktif Futbolcuları Antrenörlük İçin Eğitiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni bir eğitim programı ile aktif futbolculara antrenörlük lisansı alma fırsatı sunuyor. Palandöken'de gerçekleşen kurs, yerli ve yabancı futbol takımlarının kamp yaptığı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde düzenleniyor.

Aktif Futbolculara İlk Defa Fırsat

TFF tarafından yapılan bu yeni uygulama, 10-19 Haziran tarihleri arasında 24 tecrübeli futbolcu için gerçekleştirildi. Bu eğitim programında, futbol hayatına devam eden sporcular ilk kez antrenörlük belgesi alabilme şansını yakaladı.

Emre Aydemir'den Açıklamalar

TFF Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir, Erzurum'daki yeni eğitim merkezinin Riva ve Antalya'dan sonra geldiğini belirtti. Aydemir, "Kışları Antalya'yı, yazın ise Erzurum'u tercih ediyoruz. Burada UEFA B eğitimimiz ve teorik UEFA Fitness B eğitimi veriliyor," diye açıkladı.

Yeni Eğitim Stratejileri

Aydemir, eğitim süreçlerinde yeni bir aşamaya geçtiklerini vurgulayarak, "UEFA B ve A birleşik eğitimini kaldırdık ve iki farklı strateji belirledik. Birincisi, futbolu bırakmış 7 yıl ve üzeri profesyonel futbolcuyu eğitmek; ikincisi ise aktif futbol oynamayı sürdürenleri UEFA B'ye davet etmek," ifadelerini kullandı.

Futbolculuktan Antrenörlüğe Geçiş

Aktif futbolculardan biri olan Mustafa Pektemek, eğitimin kendilerine çok şey kattığını belirterek, "Heyecanımız var. Sahada antrenman yaptırmak çok farklı, herkesin sorumluluğunu almak zorundayız. Öğrendiğimiz terimler ve uygulamalar ilk defa deneyimleme fırsatı bulduğum şeyler," dedi.

Türk Futboluna Katkı Sağlamak İstiyoruz

Diğer bir antrenör adayı Yasin Öztekin, 38 yaşında olmasına rağmen futbola devam etmek istediğini dile getirerek, "Türk futboluna katkı sağlamak ve gençleri geliştirmek istiyoruz. Hocalık zor bir iş ama doğru çalıştığınızda başarıyı elde ediyorsunuz," şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu yeni girişimi, futbolculara gelecekteki kariyerleri için değerli bir fırsat sunuyor.

Erzurum'da yerli ve yabancı futbol kulüplerinin sezon öncesi güç depoladığı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, şimdi de yeşil sahalarda top koşturmaya devam ederken antrenörlük eğitimi alan sporcuları ağırlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından önceki yıllarda da düzenlenen eğitimin yanında bu yıl ilk defa aktif futbola devam eden futbolcuların da olduğu antrenör eğitim programına birçok oyuncu katılıyor.

Erzurum'da yerli ve yabancı futbol kulüplerinin sezon öncesi güç depoladığı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, şimdi de yeşil sahalarda top koşturmaya devam ederken antrenörlük eğitimi alan sporcuları ağırlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından önceki yıllarda da düzenlenen eğitimin yanında bu yıl ilk defa aktif futbola devam eden futbolcuların da olduğu antrenör eğitim programına birçok oyuncu katılıyor.