TFF'den Dursun Özbek'e Geçmiş Olsun Mesajı

TFF, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in başarılı ameliyatı sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:31
TFF'den Dursun Özbek'e Geçmiş Olsun Mesajı

TFF, Dursun Özbek için Geçmiş Olsun Mesajı Yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Özbek, bağırsağındaki sorun nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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