DOLAR
35,94 -0,15%
EURO
37,35 -0,06%
ALTIN
3.294,34 -0,01%
BITCOIN
3.464.694,47 0,35%

TFF'den Futbol Okulları Talimatı'nda Önemli Güncelleme

TFF, güncellenen Futbol Okulları Talimatı ile çocukların güvenli futbol oynamalarını sağlamak için yeni düzenlemeler getirdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 00:45
TFF'den Futbol Okulları Talimatı'nda Önemli Güncelleme

Futbol Okulları İçin Yeni Düzenlemeler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), güncellenen Futbol Okulları Talimatı ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, çocukların güvenli bir ortamda futbol oynamalarını sağlamak amacıyla yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi.

Bu kapsamda, güncellenen talimat ile ölçülebilir, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. TFF, futbol okullarının faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli yetki belgesinin alınması gerektiğini vurguladı.

Yıllık Yetki Belgesi Ücretleri

Futbol okullarının TFF'den alacakları yıllık yetki belgesi ücretleri de belirlendi. Buna göre:

  • İstanbul'da faaliyet gösteren futbol okulları: 25.000 TL
  • Büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan futbol okulları: 20.000 TL
  • Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren futbol okulları: 15.000 TL
  • Yurt dışındaki spor-futbol kulüplerinin adı ve logolarını kullanarak faaliyet gösteren futbol okulları: 25.000 TL

Ayrıca, futbol okullarında çalışacak antrenörlerin alacağı çocuk futbolu sertifika ücreti de 12.500 lira olarak belirlendi.

Belgelerin Gönderimi

TFF tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de yerli ve yabancı isim hakkıyla faaliyet gösteren tüm futbol okullarının gerekli belgeleri doldurarak 25 Şubat tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerektiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Geride Kaldı: Galatasaray ve Fenerbahçe Zirvede
2
Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 Geçti
3
Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
4
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile Eşleşti
5
Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e All-Star Tebriği
6
Samsunspor, RAMS Başakşehir ile Zorlu Bir Mücadelede Karşılaşacak
7
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 14. Hafta Maç Programı

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!