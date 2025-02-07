TFF'den Futbol Okulları Talimatı'nda Önemli Güncelleme

Futbol Okulları İçin Yeni Düzenlemeler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), güncellenen Futbol Okulları Talimatı ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, çocukların güvenli bir ortamda futbol oynamalarını sağlamak amacıyla yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi.

Bu kapsamda, güncellenen talimat ile ölçülebilir, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. TFF, futbol okullarının faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli yetki belgesinin alınması gerektiğini vurguladı.

Yıllık Yetki Belgesi Ücretleri

Futbol okullarının TFF'den alacakları yıllık yetki belgesi ücretleri de belirlendi. Buna göre:

İstanbul'da faaliyet gösteren futbol okulları: 25.000 TL

25.000 TL Büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan futbol okulları: 20.000 TL

20.000 TL Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren futbol okulları: 15.000 TL

15.000 TL Yurt dışındaki spor-futbol kulüplerinin adı ve logolarını kullanarak faaliyet gösteren futbol okulları: 25.000 TL

Ayrıca, futbol okullarında çalışacak antrenörlerin alacağı çocuk futbolu sertifika ücreti de 12.500 lira olarak belirlendi.

Belgelerin Gönderimi

TFF tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de yerli ve yabancı isim hakkıyla faaliyet gösteren tüm futbol okullarının gerekli belgeleri doldurarak 25 Şubat tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerektiği belirtildi.