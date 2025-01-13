TFF'den Lefter Küçükandonyadis İçin Anma Mesajı

TFF'den Duygusal Anma Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olan Lefter Küçükandonyadis'in vefatının 13. yıldönümünde anlamlı bir anma mesajı yayımladı.

Özlemle Anıldı

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi: "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 13. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz."

Lefter, Türk futbol tarihinde unutulmaz izler bırakmış bir oyuncu olarak anılmaya devam ediyor.