DOLAR
36,01 0,01%
EURO
37,15 -0,02%
ALTIN
3.373,02 -0,39%
BITCOIN
3.535.593,89 -0,82%

TFF'den Vanspor ve İnegölspor'a 3 Puan Silme Cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Vanspor ve İnegölspor'a kulüp lisans süreci nedeniyle 3'er puan silme cezası verdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:13
TFF'den Vanspor ve İnegölspor'a 3 Puan Silme Cezası

TFF'den Cezalar Açıklandı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Nesine 2. Lig ekipleri Artı Değer Vanspor ve İnegölspor'a 3'er puan silme cezası verdi. TFF tarafından yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu kulüp lisans sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Yapılandırma Evrakları Süre İçinde Sunulmadı

Artı Değer Vanspor ile İnegölspor, SGK ve vergi borçları için yapılandırmanın kabul edildiğine dair evraklarını verilen sürede sunmadıkları için 3'er puan silme cezasına çaptırıldı.

Diğer Kulüplere Lisans Verildi

Eksiklerini tamamlayan Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Serik Belediyespor ise ulusal lisans almaya hak kazandı.

Toplamda Kaç Kulüp Lisans Aldı?

Böylece 2024-2025 sezonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden toplam 11'i UEFA, 49'u ulusal lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplerden 3'üne UEFA lisansı verilmesi uygun görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor'dan Şok Savunma: Son 4 Maçta Gol Yemediler
2
TFF'den Vanspor ve İnegölspor'a 3 Puan Silme Cezası
3
Przemyslaw Frankowski, Galatasaray’ın 210. Yabancı Futbolcusu Oldu
4
Hakan Demir'den Alperen Şengün'e Övgü: 'All-Star Olması Gurur Verici'
5
Tuğçe Çelik, 2028 Olimpiyatları için Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Genç Kadın Epe Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu Hedefi
7
Türkiye, Futgolfte İlk 5 Ülke Arasına Girmeye Hazırlanıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!