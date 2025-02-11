TFF'den Vanspor ve İnegölspor'a 3 Puan Silme Cezası

TFF'den Cezalar Açıklandı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Nesine 2. Lig ekipleri Artı Değer Vanspor ve İnegölspor'a 3'er puan silme cezası verdi. TFF tarafından yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu kulüp lisans sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Yapılandırma Evrakları Süre İçinde Sunulmadı

Artı Değer Vanspor ile İnegölspor, SGK ve vergi borçları için yapılandırmanın kabul edildiğine dair evraklarını verilen sürede sunmadıkları için 3'er puan silme cezasına çaptırıldı.

Diğer Kulüplere Lisans Verildi

Eksiklerini tamamlayan Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Serik Belediyespor ise ulusal lisans almaya hak kazandı.

Toplamda Kaç Kulüp Lisans Aldı?

Böylece 2024-2025 sezonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden toplam 11'i UEFA, 49'u ulusal lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplerden 3'üne UEFA lisansı verilmesi uygun görüldü.