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TFF, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı talebini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa maçının 23 Mayıs'a ertelenmesi talebini reddetti. Maçın 7 Nisan'da Şanlıurfa'da planlandığı gibi oynanacağını açıklayan TFF, Fenerbahçe'ye Süper Lig'de oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının ertelenmesi için teklifte bulunduğunu da belirtti.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 19:29
TFF, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı talebini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 23 Mayıs'a ertelenmesi talebinin kabul edilmediğini duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Kupa maçıyla ilgili detaylar paylaşılırken, elde edilecek bilet gelirinin depremden etkilenen vatandaşların yardımına kullanılacağı belirtildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği ve erteleme taleplerinin görüşüldüğü açıklamada, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki maçının ertelenmesi teklif edildiği ancak kabul edilmediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı maçların tarihlerinde değişiklik olmadığı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının 23 Mayıs'a ertelenmesi talebinin reddedildiği belirtilen açıklamada, kulübün 7 Nisan'daki maça çıkma kararı alındı. Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.

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