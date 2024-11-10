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TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı

TFF, Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımlayarak mirasını yaşatma sorumluluğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 10:17
TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı

TFF, Atatürk'ü Andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anlamlı bir anma mesajı yayımladı.

Anma Mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin önderi, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ona Bağlılık Vurgusu

Açıklamada ayrıca, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilham kaynağı Atatürk'ün mirasını yaşatmanın, ilke ve inkılaplarını geleceğe taşımanın en büyük sorumluluk olduğu vurgulandı. "Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olarak, Büyük Önder Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalacak, ülkemizi gelişmiş ve çağdaş bir ülke yapma hedefinden sapmayacak ve Türk sporunu uluslararası arenada başarıyla temsil etme misyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz," denildi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatma azmi ve kararlılığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeye devam edileceği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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