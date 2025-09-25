TFF ile Proteinocean 1,5 Yıllık Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

TFF ile yerli firma Proteinocean, 1,5 yıllık resmi tedarik sponsorluk anlaşması imzaladı; milli takımlara sporcu gıdası ve takviye ürün sağlayacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:45
İmza Töreni

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile sporcu gıdaları ve takviye edici ürün tedarikçisi Proteinocean arasında 1,5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Tören, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İmza törenine TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Proteinocean CEO'su Selçuk Selvi katıldı.

Anlaşmanın Kapsamı

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Proteinocean, anlaşma kapsamında 1,5 yıl boyunca futbol milli takımlarının resmi tedarik sponsoru olacak.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, törende yaptığı açıklamada: "Bu iş birliği, milli takımlarımızın gücüne güç katacak, Türk futbolunun gelişimine de katkı sağlayacaktır. Maddi ve manevi destekleri için Proteinocean'a teşekkür ediyorum."

Proteinocean CEO'su Selçuk Selvi ise anlaşmayla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Sporcuların, sağlıklı yaşam tutkunlarının performansını destekleyen sporcu gıdaları ile takviye edici ve fonksiyonel gıdalar üzerine geniş ürün yelpazemizle milli takımlarımızın yanında olacağız. TFF ile yaptığımız bu anlaşma ile uluslararası kalite standartlarındaki ürünlerimizle milli takımlarımıza katkı sağlayacak olmaktan dolayı gurur duyuyoruz."

Törenin ardından İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Selçuk Selvi'ye "10 numaralı" milli takım forması hediye etti.

