TFF ile RFEF, Dünya Kupası Hazırlıkları İçin İşbirliği Anlaşması İmzaladı

TFF ile RFEF, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi; kadın futbolu, altyapı ve EURO 2032 ile 2030 Dünya Kupası hazırlıklarını kapsayan işbirliği anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:42
TFF ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu işbirliğine gitti

Anlaşma, 2026 Dünya Kupası elemeleri öncesi imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) arasında, yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçı öncesinde işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma; kadın futbolu, alt yaş kategori milli takımları ve futbol gelişimi başta olmak üzere birçok alanı kapsıyor. Taraflar, iki ülkenin futbol kültürleri ve birikimlerinin bütünleşmesiyle ortak projeler geliştirmeyi ve her iki tarafa da fayda sağlayacak çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.

Ortak projeler kapsamında eğitim programları, teknik işbirlikleri ve altyapı geliştirme girişimlerinin planlandığı belirtiliyor. Yetkililer, uzun vadeli işbirliğinin Türk ve İspanyol futbolunun gelişimine katkı sunacağını vurguladı.

Federasyonun açıklamasında yer alan ifadeye göre: "İmzalanan bu iş birliği anlaşmasıyla ülkemizin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ve İspanya-Fas-Portekiz ortaklığıyla düzenlenecek olan 2030 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına da karşılıklı olarak katkı sağlanması amaçlanıyor."

Taraflar, yapılan anlaşmanın özellikle altyapı, antrenör eğitimi ve kadın futboluna yönelik projelerle somut adımlara dönüştürülmesi için önümüzdeki dönemde ortak takvim ve uygulama planı açıklamayı hedefliyor.

