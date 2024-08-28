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TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Akademisi Uygulamasını Sonlandırdı

TFF Merkez Hakem Kurulu, Hakem Akademisi'ni kaldırarak yenilikçi projelere yöneldi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:51
TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Akademisi Uygulamasını Sonlandırdı

TFF Merkez Hakem Kurulu, Hakem Akademisi'ni Kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Hakem Akademisi uygulamasını sonlandırdığını duyurdu. Alınan bu karar ile birlikte, hakemlerin daha hızlı bir gelişim sürecine girmesi hedefleniyor.

Yenilikçi Projeler ve Sadeleştirme

MHK, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, klasman kademelerinin sadeleştirildiğini ve yetenekli hakemlerin üst liglere hızlıca kazandırılmasını amaçlayan bir havuz sistemi oluşturulduğunu belirtti. MHK'nın Açıklamaları

Açıklamada, "Merkez Hakem Kurulunun işleyişini sınırlayan ve yetki karmaşasına neden olan Hakem Akademisi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Hakemlerimizin bilişsel eğitimleri, fiziksel performansları ile VAR eğitim ve uygulama süreçlerinde UEFA ve FIFA standartlarına ulaşmak için gerekli değişiklikler yapılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Geleceğin FIFA Hakemleri

Buna ilave olarak, MHK; 25 yaş altındaki bölgesel hakemlerin doğrudan başvuru yapabilmesi için Hakem Gelişim Programı'nın hayata geçirileceğini de duyurdu. Bunun yanı sıra özel eğitimler ile bu hakemlerin gelişim süreçlerinin hızlandırılacağı belirtildi. Hedef: Türk Hakemliğinde Güven Sorununu Ortadan Kaldırmak

Öte yandan, yeni kariyer planlarının yakın zamanda paylaşılacağını ifade eden MHK, "Türk hakemliğinin içinde bulunduğu güven sorununun en kısa sürede ortadan kaldırılmasına yönelik projeler geliştireceğiz. Yenilikçi yaklaşımlarımızın Türk hakemliğinin geleceğine kalıcı katkılar sunacağına inancımız tamdır.” açıklamasında bulundu.

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