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TFF Müzesi'nde Şenes Erzik için Anı Köşesi

TFF, Onursal Başkanı Şenes Erzik için müzede özel bir köşe açtı. Erzik’in anılarına yer veren köşe, Türk futboluna önemli katkılarını hatırlatıyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:32
TFF Müzesi'nde Şenes Erzik için Anı Köşesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik için TFF Müzesi'nde özel bir köşe açıldı. Federasyondan yapılan açıklamada, Erzik'in Türk futboluna olan katkılarını anmak amacıyla Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bu anı köşesinin oluşturulduğu duyuruldu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, açılış öncesinde Şenes Erzik'i makamında ağırlayarak, Türk futboluna sağladığı değerli fırsatlar için teşekkür etti. Görüşmeye TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de katıldı.

Erzik, köşesindeki fotoğraflar ve kişisel eşyaları hakkında bilgi vererek, anılarını paylaştı. "Kısıtlı imkanlarla gece gündüz Türk futbolu için çalıştık. Nice badireler atlattık. Çok şükür bu günlere ulaştık. Futbolumuzun geldiği nokta mutluluk verici," diyerek duygularını ifade etti.

Müzede, FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi olan Şenes Erzik'in kişisel koleksiyonundan parçalar ve fotoğraflar sergileniyor. TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, köşesini inceleyerek Erzik'ten unutulmaz anekdotları dinleme fırsatı buldu. Ayrıca, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve TFF bünyesindeki profesyoneller de Şenes Erzik ile bir araya gelerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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