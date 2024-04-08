TFF seçim tarihi belli oldu: 18 Temmuz!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağan Genel Kurul toplantısının tarihini resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, seçim tarihi 18 Temmuz olarak belirlendi.

TFF'nin resmi açıklamasında, 31 Temmuz'a kadar gerçekleştirilmesi gereken Olağan Genel Kurul toplantısının, EURO 2024 nedeniyle 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağı ifade edildi.

TFF'nin duyurusunda, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılma hakkı elde etmesi ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önünde bulundurularak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



