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TFF seçimlerinde gergin anlar: Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi karşı karşıya!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni başkanını seçmek üzere Ankara'da toplandı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar ve genel kurulda yaşanan gerginlik damgasını vurdu. Ali Koç'un seçimlere yönelik tepkisi ve Mehmet Büyükekşi ile yaşadığı tartışma gündeme oturdu.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 16:48
TFF seçimlerinde gergin anlar: Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi karşı karşıya!

Ali Koç, genel kurul öncesinde yaptığı açıklamalarda, "Bu seçim bizim için yok hükmündedir" diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca protokolde kendisine ayrılan yerde oturmayı reddeden Koç, bu tutumunu genel kurulda da sürdürdü. 

Koç, kürsüde yaptığı konuşmada Mehmet Büyükekşi'yi ağır bir dille eleştirerek, "Yönetim şekli toplumun hiçbir kesiminde kabul görmeyen, tarihin hiçbir sezonunda görülmemiş skandalları tek sezonda yaşatan, hiçbir sorumluluk almayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen bir başkan olmanıza rağmen yine aday olarak çıkmanızı tebrik ederim! Helal olsun. Onurlu, haysiyetli kimse; bu şekilde aday olmaz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, Ali Koç'un sert eleştirilerine cevap vererek, "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" dedi. Bu açıklama üzerine Ali Koç, "Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" diyerek tepkisini sürdürdü. Bu sözler genel kurulda kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.

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