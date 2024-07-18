TFF seçimlerini kaybeden Büyükekşi'den ilk açıklama: "Bizden bu kadar"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimlerinde iki yıllık görev süresinin ardından Mehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu'na karşı 5 oy farkla seçimi kaybetti. Bu sonuçla birlikte Büyükekşi dönemi resmen sona erdi.



BÜYÜKEKŞİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından eski başkan Mehmet Büyükekşi, basına kısa bir açıklamada bulundu. Büyükekşi, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin," diyerek duygularını dile getirdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 5 oy farkla kazandığı seçim, TFF'nin yeni döneminde atılacak adımların habercisi oldu. Hacıosmanoğlu, futbolun gelişimi ve kulüplerin desteklenmesi adına yapacağı çalışmaları anlattı. Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız," dedi.



BÜYÜKEKŞİ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Mehmet Büyükekşi'nin görev süresi boyunca Türk futboluna yaptığı katkılar ve projeler değerlendirildiğinde, birçok önemli gelişme yaşandı. Alt yapıdan üst yapıya kadar pek çok yenilik ve reform çalışmaları, Büyükekşi'nin başkanlığı döneminde hayata geçti. Ancak, seçim sonuçları Büyükekşi'nin devam etme şansını sona erdirdi.

Seçim sonuçları ve Büyükekşi'nin açıklamaları, futbol camiasında geniş yankı buldu. Pek çok kulüp başkanı ve spor yorumcusu, Büyükekşi'nin hizmetlerini takdirle anarken, Hacıosmanoğlu'nun gelecekteki projelerini merakla beklediklerini ifade ettiler.



İbrahim Hacıosmanoğlu, başkanlık döneminde Türk futbolunu daha rekabetçi ve uluslararası alanda daha başarılı kılmak için çeşitli projeler üzerinde çalıştığını açıkladı. Hacıosmanoğlu, altyapı yatırımları, antrenör eğitimi ve kulüplerin mali yapılarını güçlendirme konularında önemli adımlar atmayı planladığını belirtti.



SPOR KAMUOYUNUN GÖZÜ YENİ DÖNEMDE

Spor kamuoyu, Hacıosmanoğlu'nun başkanlık döneminde TFF'nin atacağı adımları ve gerçekleştireceği projeleri yakından takip edecek. Yeni yönetimin, Türk futbolunun gelişimine ne tür katkılar sağlayacağı ve uluslararası alandaki başarılara ne ölçüde etki edeceği merak konusu.

Mehmet Büyükekşi, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca destek olan herkese teşekkür etti. Büyükekşi, "Futbolun birleştirici gücüne inanarak çalıştık. Tüm takım arkadaşlarıma ve bize destek verenlere minnettarım," dedi.

