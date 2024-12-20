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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye 648 Bin Lira Para Cezasını Onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen 648 bin lira para cezasını onayladı. Cezanın nedeni taraftar olayları ve kötü tezahüratlar.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:43
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye 648 Bin Lira Para Cezasını Onadı

TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe Kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne yönelik verilen 648 bin lira tutarındaki para cezasını onadı. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bu cezanın arka planında yatan sebepler detaylandırıldı.

Cezanın Sebepleri

Açıklamada, Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar ile çeşitli saha olayları nedeniyle ceza verildiği ifade edildi. Yapılan inceleme sonucunda, kulübe yönelik kesilen toplam ceza miktarının tarafımızdan onaylandığı belirtildi.

Bu durum, Fenerbahçe'nin taraftar davranışları ile ilgili tartışmaların alevlenmesine yol açabilirken, kulübün gelecekte bu konulara daha fazla dikkat etmesi gerektiğine işaret ediyor.

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