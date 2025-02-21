TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Hakem İtirazını Reddetti

TFF Tahkim Kurulu'ndan Önemli Karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti. Derbi, 24 Şubat Pazartesi günü Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında gerçekleşecek.

Hukuka Aykırılık İncelemeleri

TFF'nin yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın, Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasıyla ilgili olarak başvurusu sonucunda yürütmenin durdurulması talebinin incelendiği bildirildi. Yapılan hukuki değerlendirmelerde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir durum bulunmadığı anlaşılınca, itiraz oybirliğiyle reddedilmiştir.