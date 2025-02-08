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TFF Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek'e Ceza İndirimi

TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 22 güne indirerek önemli bir karar aldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:16
TFF Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek'e Ceza İndirimi

TFF Tahkim Kurulu Dursun Özbek'in Cezasında İndirim Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 22 güne indirdi.

TFF'den gelen açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara itirazları değerlendirdi. Kurul, Özbek'e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik yaptığı açıklamaları nedeniyle uygulanan 45 günlük hak mahrumiyeti cezasında yarı oranında bir indirim yaparak bu süreyi 22 gün olarak belirledi.

Diğer Ceza İndirimleri ve Onamalar

Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira para cezasını kaldırırken, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun benzer miktardaki cezasını onadı.

Ayrıca, Galatasaray Kulübü'nün toplam 663 bin lira, Fenerbahçe Kulübü'nün ise 525 bin lira tutarındaki cezaları da onaylandı. Fenerbahçe, bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamdaki kartlarının bloke edilmesine yönelik yaptığı itirazı ise kaybetti.

Buna ek olarak, Bellona Kayserispor'lu Stephane Bahoken'e, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunması sebebiyle 3 maç men ve 58 bin 500 lira ceza verildi.

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