TFF ve Beşiktaş'tan Tayfur Havutçu'ya Geçmiş Olsun Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF tarafından yayımlanan mesajda, "A Milli Takım'ımızın eski oyuncusu Tayfur Havutçu'nun bir süredir devam eden hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." şeklinde ifadelere yer verildi.

Beşiktaş Kulübü'nün mesajında ise, "Hastalığının ilk gününden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz efsane futbolcularımızdan Tayfur Havutçu'nun tedavisi hastanede devam etmektedir. Havutçu'nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." sözleriyle destek verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.