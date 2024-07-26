TFF, Yeni Dönem Kurul Üyelerini Açıkladı

TFF'de Yeni Kurul Üyeleri Belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem için Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) üyelerini açıkladı. Bu değişiklikle birlikte, futbol camiasında önemli bir yapılandırma süreci başlatıldı.

Tahkim Kurulu

Başkan: Ali Günay

Asil Üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok.

Yedek Üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

Başkan: Celal Demirtürk

Asil Üyeler: Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük, Mehmet Erol.

Yedek Üyeler: Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin, Harun Kaya.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

Başkan: Yiğit Örnek

Asil Üyeler: Yasemin Yanardağ Özer, Taner Aktaş, Mutlu Aydın Güneşli, Köksal Kızıltaş, Levent Çağlancı, Kerem Tufan.

Yedek Üyeler: Haldun Şeref Yüksel, Hulusi Yılmaz, Reyhan Merve Caşın Ağcagül, Rahmi Kuşçu, Semih Albayrak, Oğuzhan Özbaş.

TFF, bu yeni atamalarla birlikte futbolun adaletli bir şekilde yönetilmesini ve olası uyuşmazlıkların çözümünün sağlanmasını hedefliyor.