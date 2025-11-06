Thomas Reis: 'Bu başarıyı kimse beklemiyordu' – Samsunspor Hamrun 3-0

Thomas Reis, Samsunspor'un Hamrun'u 3-0 mağlup edip 9 puana ulaşmasını ve liderliği değerlendirirken başarının beklenmediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:42
Thomas Reis: 'Bu başarıyı kimse beklemiyordu' – Samsunspor Hamrun 3-0

Thomas Reis: 'Bu başarıyı kimse beklemiyordu'

Maç Sonrası Değerlendirme

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hamrun galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada performanslarını devam ettirdikleri takdirde yenilmelerinin çok zor olacağını ve bu başarının kimsenin beklemediğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, sahasında Hamrun'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Thomas Reis, ilk 8 yolunda önemli bir eşiği aştıklarını vurguladı.

Reis, 'Sonuç nedeniyle çok mutlu ve gururluyuz. Takımımız güzel bir performans gösterdi. Çok baskılı oynamaya çalıştık. Bazen zorlandık, Hamrun boşlukları kapatmaya çalıştı. Çok kompakt bir takım. Pozisyonlara girdik ancak ilk yarıda 2 pozisyonu gole çeviremedik. İlk yarı bitince soyunma odasında aynı performansı devam ettirmemiz gerektiğini söyledik. Taktiksel anlamda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. 9 puana ulaştık. Gol yemeden bu maçları geçirdik. Bunun için de gururluyuz. Taraftar desteği de bize yardımcı oldu. Böyle bir taraftar desteğini her zaman hak ediyoruz. Çok daha fazla puana ihtiyacımız var. 9 puan yeter mi bilmiyorum ama iyi bir pozisyondayız. Bir sonraki maç İzlanda'da çok uzun bir yolculuk ve zorlu karşılaşma bizi bekliyor. Her zaman maç maç gitmeyi tercih ediyoruz. Takım olarak doğru yoldayız. Bu performansımız devam ederse bizi yenmek çok zor olacak. Sakat oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla daha güçlü bir ekip olacağız,' dedi.

Liderlik ve Yenilmezlik Serisi

Şu anda Konferans Ligi'nde lider olduklarının hatırlatılması üzerine Reis, 'Bu başarıdan ötürü kendimi iyi hissediyorum. Şu ana kadar 3 maçta 9 puan aldık. Kimse böyle bir başarı beklemiyordu ama gerçek bu. Sonuçtan ötürü çok gururluyum. Takımın lideriyim ama bu başarının baş kahramanı oyuncular. Sahada onlar oynuyor ve bu başarı onların performansın sayesinde geliyor. 10 maçlık yenilmezlik serimiz de sürüyor. Bu da çok sevindirici durum. Ayrıca ülke puanına da katkı veriyoruz. Umarım daha fazla sakatlık vermez ve bu serinin devamında da iyi performans vermeye devam ederiz. Benim adıma bugün takım adına baskı vardı. Bu reaksiyonu görmek benim için önemliydi. Herkes kazanacağımızı bekliyordu. Onlara karşı oynamak zordu çünkü iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Bizim maça kadar sadece 2 gol yediler. Bu baskının üstesinden nasıl geleceğimizi görmek güzel bir tecrübe oldu. Bu baskının da üstesinden geldiğimiz için mutluyum,' diye konuştu.

NAMAĞLUP SERİSİ 10 MAÇA ÇIKAN SAMSUNSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR THOMAS REİS, HAMRUN GALİBİYETİ...

NAMAĞLUP SERİSİ 10 MAÇA ÇIKAN SAMSUNSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR THOMAS REİS, HAMRUN GALİBİYETİ SONRASINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA PERFORMANSLARINI DEVAM ETTİRDİKLERİ TAKDİRDE YENİLMELERİNİN ÇOK ZOR OLACAKLARINI VE BU BAŞARIYI KİMSENİN BEKLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Thomas Reis: 'Bu başarıyı kimse beklemiyordu' – Samsunspor Hamrun 3-0
2
Alanya Belediyespor, TFF Plaj Futbolu Süper Finalleri Şampiyonu
3
Euroleague: Fenerbahçe 81-67 LDLC Asvel — Ülker'de Galibiyet
4
Samsunspor 1-0 Hamrun — UEFA Konferans Ligi (İlk Yarı)
5
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 0-0 Hamrun - Maç Devam Ediyor
6
Elazığlı Emre Kara U16 Hentbol Milli Takım Kampına Davet Edildi
7
Trendyol Süper Lig 12. Hafta Hakemleri Açıklandı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu