Thomas Reis: 'Galatasaray'a karşı iyi performans sergiledik'

Reis: 'Almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutsuzum'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray - Samsunspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Deplasmanda 3-2 kaybettikleri maçta, maçın sonucundan mutsuz olduğunu ancak oyuncularının gösterdiği performansla gururlu olduğunu ifade etti.

Reis, RAMS Park'ta gerçekleşen mücadele hakkında, "Almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutsuzum ama takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı gururluyum. Çok iyi mücadele ettik. Fena bir performans göstermedik. Böyle bir takıma karşı goller de bulduk." şeklinde konuştu.

Hakem Performansına Eleştiri

Maçta hakem Halil Umut Meler'in performansını eleştiren Reis, "İlk yarıda Ntcham'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyon penaltıydı. Galatasaray'ın attığı 3. golden önce de bir faul olduğu düşüncesindeyim. Bu kararlar bizi üzdü. Uzatma konusunda üzgünüm. Yeteri kadar oynatılmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Osimhen Hakkında Yorum

Samsunspor Teknik direktörü, Galatasaray'ın skorer oyuncusu Victor Osimhen hakkında da, "Osimhen çok etkili, skorer bir oyuncu. Napoli'de de attığı gollerle bunu kanıtladı." dedi.

Hakem Hataları ve Sonuç

Reis, mağlubiyeti yalnızca hakem hatalarına bağlamadığını ancak bazı kararların lehlerine verilmesi durumunda sonucun farklı olabileceğini belirtti. "Bir hoca olarak cezalı duruma düşmemek için kart görmemeye çalışıyorum. Hakemin iyi bir gününde olmadığı düşüncesindeyim. 'Maçı da hakemin hataları yüzünden kaybettik.' demek istemiyorum çünkü bizim de hatalarımız oldu." şeklinde konuştu.

Takım Performansı ve Hedef

Alman teknik adam, transfer yasaklarına rağmen takımının performansından memnun olduğunu vurguladı. "Bugün çok ciddi farklar olmasına rağmen takım olarak bunu hissettirmedik. Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında gösterdiğimiz performansla birlikte Galatasaray'a karşı da iyi bir oyun sergiledik. Diğer takımlara göre biz de güçlü bir takımız ve onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.