Thunder, Gilgeous-Alexander ile Trail Blazers'ı Geçti

NBA'de Thunder: Shai Gilgeous-Alexander'ın Parlak Performansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Portland Trail Blazers’ı 118-108’lik skorla mağlup etti. Tek maçın oynandığı bu günde, Batı Konferansı lideri Thunder, 13. sırada yer alan Trail Blazers’a konuk oldu.

Kontrolü Ele Geçiren Thunder

İkinci çeyrek sırasında sergilediği skorer oyunla kontrolü eline alan Thunder, boyalı alandaki başarılı performansıyla sahadan galip ayrıldı. Shai Gilgeous-Alexander, bu karşılaşmada 35 sayı, 5 ribaunt ve Jalen Williams 24 sayı, 8 asistle galibiyete önemli katkılarda bulundu.

Galibiyet Serisi Sürüyor

Bu zaferle birlikte Thunder, son 4 maçta üçüncü kez kazanarak toplamda 37 galibiyet ve 8 mağlubiyetle zirvedeki yerini korudu. Öte yandan Portland Trail Blazers'ta Deni Avdija, 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ile dikkat çekerken, Scoot Henderson da 25 sayı, 5 ribaunt ile mücadele etti. Ancak bu performans, sezonun 29. mağlubiyetini engelleyemedi.