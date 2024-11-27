THY Avrupa Ligi'nde 12. Hafta Başlıyor!

THY Avrupa Ligi'nde 12. Hafta Heyecanı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta heyecanı, yarın başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu, yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Lider Fenerbahçe Beko, Net Bir Galibiyet Arıyor

Sezonun lideri Fenerbahçe Beko, yarın sahasında EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek bu mücadele saat 20.45'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 maçta galip gelen Fenerbahçe, bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Anadolu Efes Lyon'a Seyahat Ediyor

Türk temsilcisi Anadolu Efes, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyerek 9. sırada yer alıyor. 29 Kasım Cuma günü LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma Lyon'daki LDLC Arena'da saat 23.00'te oynanacak.

El Clasico'ya Hazır Olun!

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftası, Avrupa'nın en büyük rekabetlerinden biri olan Barcelona - Real Madrid karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Bu heyecan dolu müsabaka, yarın TSİ 22.45'te Palau Blaugrana'da gerçekleşecek.

Maç Programı

THY Avrupa Ligi'ndeki 12. hafta için maç programı (TSİ) şu şekilde

Yarın:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Baskonia (İspanya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.45 Barcelona (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

29 Kasım Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Monaco (Fransa)

23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Anadolu Efes

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.