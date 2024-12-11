THY Avrupa Ligi'nde 15. Hafta Heyecanı Başlıyor!

THY Avrupa Ligi'nde 15. Hafta Başlıyor

Basketbol severler için heyecan dolu bir haftanın başlangıcı olan THY Avrupa Ligi 15. hafta karşılaşmaları, yarın sahne alıyor. İlk olarak Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco takımı ile İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele saat 20.45'te start alacak.

Anadolu Efes İle Panathinaikos Kapışıyor

15. hafta maçlarının bir diğer heyecan verici karşılaşması ise, Anadolu Efes ile Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR arasında gerçekleşecek. Bu önemli mücadele, 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

15. Hafta Maç Programı

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şu şekildedir: