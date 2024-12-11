DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,67 0,14%
ALTIN
3.019,32 -0,11%
BITCOIN
3.420.364,41 -1,79%

THY Avrupa Ligi'nde 15. Hafta Heyecanı Başlıyor!

THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in karşılaşmalarıyla başlıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:48
THY Avrupa Ligi'nde 15. Hafta Heyecanı Başlıyor!

THY Avrupa Ligi'nde 15. Hafta Başlıyor

Basketbol severler için heyecan dolu bir haftanın başlangıcı olan THY Avrupa Ligi 15. hafta karşılaşmaları, yarın sahne alıyor. İlk olarak Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco takımı ile İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele saat 20.45'te start alacak.

Anadolu Efes İle Panathinaikos Kapışıyor

15. hafta maçlarının bir diğer heyecan verici karşılaşması ise, Anadolu Efes ile Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR arasında gerçekleşecek. Bu önemli mücadele, 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

15. Hafta Maç Programı

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şu şekildedir:

  • Yarın:
    • 20.45 Fenerbahçe Beko - Monaco (Fransa)
    • 21.00 ALBA Berlin (Almanya) - Partizan (Sırbistan)
    • 22.30 Baskonia (İspanya) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya)
    • 22.45 Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)
    • 22.45 Bayern Münih (Almanya) - Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)
  • 13 Aralık Cuma:
    • 20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
    • 22.30 Barcelona (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
    • 22.30 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)
    • 23.00 ASVEL (Fransa) - Paris Basketbol (Fransa)

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Avrupa'da 250. Maçına Çıkıyor
2
Başakşehir, Avrupa Kupalarında 61. Maçına Çıkıyor
3
Geleceğin Sporcuları Trabzon'daki Futbol Temalı Okulda Yetişiyor
4
Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 Sayısı Thunder'ı NBA Kupası Yarı Finaline Taşıdı
5
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi Maç Programı Açıklandı
6
Cimnastikte Kayıt Dışı ve Merdiven Altı Salonlara Karşı Mücadele
7
Galatasaray, İsveç Takımlarıyla Zorlu Mücadelelere Hazırlanıyor

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda