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THY Avrupa Ligi'nde 19. Hafta Başlıyor: Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Karşılaşacak

19. hafta THY Avrupa Ligi heyecanı yarın başlayacak; Fenerbahçe ve Anadolu Efes derbisi, 3 Ocak Cuma günü oynanacak.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:48
THY Avrupa Ligi'nde 19. Hafta Başlıyor: Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Karşılaşacak

THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta heyecanı, yarın başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu, yarın ve 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek maçlarla devam edecek.

Haftanın en büyük karşılaşması, 3 Ocak Cuma günü, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak Türk derbisi olacak. Fenerbahçe Beko, son 6 maçında yalnızca 1 galibiyet elde edebildi ve 1 maç eksiğiyle 6. sırada yer alıyor. Anadolu Efes ise son 4 karşılaşmasında 3 galibiyet alarak, Fenerbahçe'nin bir basamak altında 7. sırada bulunuyor.

Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Ayrıca, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın yönetimindeki son şampiyon Panathinaikos AKTOR, 3 Ocak Cuma günü İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

Maç Programı

Yarın:

  • 21.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan)
  • 22.00 LDLC ASVEL (Fransa) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
  • 22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Monaco (Fransa)
  • 22.30 Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

3 Ocak Cuma:

  • 20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
  • 22.15 Paris Basketbol (Fransa) - Barcelona (İspanya)
  • 22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya)
  • 22.30 Partizan (Sırbistan) - Maccabi Playtika (İsrail)
  • 23.00 Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

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