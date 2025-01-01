THY Avrupa Ligi'nde 19. Hafta Başlıyor: Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Karşılaşacak

THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta heyecanı, yarın başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu, yarın ve 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek maçlarla devam edecek.

Haftanın en büyük karşılaşması, 3 Ocak Cuma günü, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak Türk derbisi olacak. Fenerbahçe Beko, son 6 maçında yalnızca 1 galibiyet elde edebildi ve 1 maç eksiğiyle 6. sırada yer alıyor. Anadolu Efes ise son 4 karşılaşmasında 3 galibiyet alarak, Fenerbahçe'nin bir basamak altında 7. sırada bulunuyor.

Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Ayrıca, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın yönetimindeki son şampiyon Panathinaikos AKTOR, 3 Ocak Cuma günü İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

Maç Programı

Yarın:

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.30 Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

3 Ocak Cuma: