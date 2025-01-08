THY Avrupa Ligi'nde 20. Hafta Heyecanı Başlıyor

Türk basketbol severler için heyecan dolu anların yaşanacağı THY Avrupa Ligi 20. hafta maçları yarın başlayacak. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi, yarın ve 10 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek müsabakalarla devam edecek.

Fenerbahçe Beko ALBA Berlin'i Konuk Ediyor

Sarı-lacivertli takım, ALBA Berlin ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde son sırada yer alan Almanya temsilcisi, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te Fenerbahçe Beko'nun konuğu olacak. Fenerbahçe Beko, haftaya 11 galibiyet ve 7 yenilgi ile 5. sırada giriyor.

Anadolu Efes LDLC ASVEL ile Oynayacak

Lacivert-beyazlı temsilcimiz Anadolu Efes, 10 Ocak Cuma günü Fransa'nın LDLC ASVEL takımını evinde ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes, sezonun geride kalan kısmında 10 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic'in Rekabeti

Yarın bir diğer önemli karşılaşma ise Panathinaikos AKTOR ile Partizan arasında gerçekleşecek. OAKA'da oynanacak bu maça Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic 24. kez karşı karşıya gelecek. İki koç, bugüne kadar Avrupa'da 23 maçta mücadele etti ve Obradovic'in koçluğundaki ekipler bu karşılaşmalardan 16'sını kazanırken, Ataman yönetimindeki takımlar 7 galibiyet elde etti.

Maç Programı

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında oynanacak karşılaşmalar (TSİ) şu şekilde:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin (Almanya)

21.00 Monaco (Fransa) - Barcelona (İspanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - Partizan (Sırbistan)