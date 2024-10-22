THY Avrupa Ligi'nde 5. Haftanın Heyecanı Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde 5. Haftanın Savaşları Başlıyor
Basketbol tutkunları için heyecan dolu bir haftaya giriliyor. THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta, yarın başlayacak olan tek karşılaşmayla start alacak. Bu hafta özellikle Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR'un karşı karşıya geleceği mücadele merakla bekleniyor.
Partizan - Virtus Sagafredo Bologna Maçı
Türkiye saati ile 21.30’da Sırbistan temsilcisi Partizan, sahasında galibiyeti bulunmayan İtalyan ekibi Virtus Sagafredo Bologna’yı ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR Kapışması
Haftanın öne çıkan maçı ise Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR arasında gerçekleşecek. Çarşamba gecesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 20.45’te başlayacak. İki takım, geçtiğimiz sezon Dörtlü Final’in yarı finalinde karşı karşıya gelmiş ve Panathinaikos, o maçı kazanarak finale yükselmişti.
Diğer Resmi Maçlar
Perşembe günü ise Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes'in durumuna baktığımızda, ilk 4 maç sonunda ikişer galibiyet ve yenilgi ile 9. sırada yer aldığını görüyoruz. İtalyan ekibi ise 1 galibiyetle 17. sırada yer almakta.
Bu Haftanın Maç Programı
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan maçların programı şu şekildedir:
- 21.30 - Partizan - Virtus Sagafredo Bologna (Belgrad Arena)
- 24 Ekim Perşembe:
- 20.00 - Zalgiris - Maccabi Playtika
- 20.00 - Monaco - Paris Basketbol
- 21.30 - Baskonia - ALBA Berlin
- 21.30 - EA7 Emporio Armani Milan - Anadolu Efes
- 21.45 - Real Madrid - Kızılyıldız
- 25 Ekim Cuma:
- 20.45 - Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR
- 21.30 - Barcelona - LDLC ASVEL
- 21.45 - Bayern Münih - Olympiakos
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|Kızılyıldız
|4
|3
|1
|128
|92
|2
|7
|Barcelona
|4
|3
|1
|130
|122
|3
|7