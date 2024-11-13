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THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Doruğa Çıkıyor: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun Zorlu Maçları

THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk olacak, Fenerbahçe Beko ise Zalgiris ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:51
THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Doruğa Çıkıyor: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun Zorlu Maçları

THY Avrupa Ligi, 10. hafta maçlarıyla basketbolseverlerin heyecanını artırmaya devam ediyor. Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, bu hafta oynayacakları zorlu karşılaşmalarla dikkat çekiyor.

Anadolu Efes, yarın deplasmanda İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ligde şu ana kadar 5 galibiyet elde eden Anadolu Efes, bu kritik mücadelede Wizink Center'da saat 22.45'te sahaya çıkacak.

Öte yandan, son 4 maçını üst üste kazanarak formda bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, 15 Kasım Cuma günü Zalgirio Arena'da Zalgiris ile mücadele edecek. Bu karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Maç Programı

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şu şekilde:

  • Yarın:
  • 21.00 Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)
  • 22.00 ASVEL (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)
  • 22.30 Bayern Münih (Almanya)-ALBA Berlin (Almanya)
  • 22.30 Baskonia (İspanya)-Monaco (Fransa)
  • 22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes
  • 15 Kasım Cuma:
  • 21.00 Zalgiris (Litvanya)-Fenerbahçe Beko
  • 22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
  • 22.30 Partizan (Sırbistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
  • 22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

Heyecan dolu bu maçlar, basketbol tutkunlarını ekran başına çekmeye hazırlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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