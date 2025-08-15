THY DBB Süper Kupa: Almanya 73-71 Türkiye
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa maçında Almanya'ya 73-71 mağlup oldu.
Maçın Özeti
Münih'teki SAP Garden'da oynanan mücadeleye milliler, Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Türkiye ilk yarıyı 35-28 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı kapatan Almanya, son hücumdaki basketle maçı 73-71 kazanarak sahadan galip ayrıldı.
Millilerde Alperen Şengün 25 ve Cedi Osman 15 sayı kaydetti. Almanya cephesinde Dennis Schröder 22 sayı ile takımını sırtlarken galibiyeti getirdi.
Sonrası
Milli takım, yarın saat 19.00'da Çekya-Sırbistan mücadelesinin kaybedeniyle üçüncülük maçına çıkacak.