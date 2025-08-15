DOLAR
THY DBB Süper Kupa: Almanya 73-71 Türkiye

Türkiye, THY DBB Süper Kupa'da Almanya'ya 73-71 yenildi; Alperen Şengün 25 sayı üretti. Milliler yarın üçüncülük için sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:10
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa maçında Almanya'ya 73-71 mağlup oldu.

Maçın Özeti

Münih'teki SAP Garden'da oynanan mücadeleye milliler, Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Türkiye ilk yarıyı 35-28 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı kapatan Almanya, son hücumdaki basketle maçı 73-71 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Millilerde Alperen Şengün 25 ve Cedi Osman 15 sayı kaydetti. Almanya cephesinde Dennis Schröder 22 sayı ile takımını sırtlarken galibiyeti getirdi.

Sonrası

Milli takım, yarın saat 19.00'da Çekya-Sırbistan mücadelesinin kaybedeniyle üçüncülük maçına çıkacak.

