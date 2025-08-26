DOLAR
Tiago Djalo İstanbul'da — Beşiktaş'la görüşüyor

Portekizli stoper Tiago Djalo İstanbul'a geldi; Beşiktaş yetkilileri karşıladı. Djalo, kulübe katkı sözü verdi. Geçen sezon Porto'da 17 maçta 2 gol attı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:56
Geliş ve ilk sözler

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo, İstanbul'a geldi. Bonservisi İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta bulunan ancak geçen sezonu ülkesinin takımlarından Porto'da kiralık geçiren Djalo, tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban ile kulüp yetkilileri oyuncuyu karşıladı. Bir grup taraftar da Djalo'ya çiçek takdim ederek destek gösterisinde bulundu.

25 yaşındaki stoper, konaklayacağı otele gitmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Çok büyük bir kulüpteyim" dedi.

Taraftarlara da seslenen Djalo, "Herkese teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle iyi şeyler yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kariyer özetı ve istatistikler

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Djalo, Ocak 2019'da 18 yaşındayken 1 milyon avro bedelle İtalya'nın Milan takımına transfer oldu. Aynı yılın ağustos ayında Fransa temsilcisi Lille'e geçen Portekizli stoper, Ocak 2024'te İtalya'ya Juventus formasıyla döndü.

Geçen sezon Porto'da kiralık forma giyen Djalo, 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

