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Tibor Del Grosso, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Galip Geldi

Tibor Del Grosso, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını kazanarak kariyerinin ilk etap galibiyetini sevinçle kutladı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 17:55
Tibor Del Grosso, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Galip Geldi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Heyecan Dorukta

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Kemer-Kalkan güzergahında yapıldı. Bu etapta Alpecin-Deceuninck takımından Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso etkileyici bir performans sergileyerek zaferle ayrıldı.

Galibiyetin Ardındaki Strateji

Basın toplantısında konuşan Del Grosso, kariyerinin bu ilk etap galibiyetinin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. "Takımım bana bu sezon profesyonel zaferimi yaşattı. İyi bir yarış oldu. Kendime güvenimi tazelemem için çok güzel bir şanstı. Bu sene yol yarışları zorlu başladı," dedi.

Takım Arkadaşının Durumu

İlk etabı kazanan takım arkadaşı Simon Dehairs'in kendisini iyi hissetmediğini belirten Del Grosso, "Takımım beni kazanmak için şanslı gördü ve ben de bu fırsatı iyi değerlendirdim, gurur duyuyorum. Gerçekten zor bir finişti ve çok keyifliydi. Sprinte başlamadan önce herkes pusuda bekledi ve uzun süre kapalı kaldım. Son 75 metrede bir boşluk gördüğümde gitmem gerektiğine karar verdim. İlk defa lider durumdayım, çok mutluyum," şeklinde konuştu.

Ödül Töreni

Etap sonunda düzenlenen ödül töreninde, bisikletçilere kazandıkları mayoları Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60....

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 167,4 kilometre uzunluğundaki Kemer-Kalkan 2. etabı yapıldı.

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60....

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 167,4 kilometre uzunluğundaki Kemer-Kalkan 2. etabı yapıldı.

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