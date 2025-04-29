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Tibor Del Grosso, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İlk Zaferini Elde Etti

Tibor Del Grosso, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda ikinci etabı kazanarak ilk zaferini yaşamaktan büyük mutluluk duydu.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 12:54
Tibor Del Grosso, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İlk Zaferini Elde Etti

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İlk Zafer

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabında başarılı bir performans sergileyerek birinci olan Tibor Del Grosso, kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Alpecin-Deceuninck takımının genç Hollandalı sporcusu, Türkiye'deki bu ilk profesyonel galibiyetinin kendisi için oldukça özel olduğunu ifade etti.

Kazanmayı Hissetmiştim

Fethiye-Marmaris etabı öncesi Anadolu Ajansı'na özel bir röportaj veren Del Grosso, zaferin kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı: "Son birkaç haftadır ilk zaferime yakın olduğumu hissediyordum ve burada, Türkiye'de kazanmak harika. Kesinlikle bazı güçlü sprinterler vardı ve ben de sprinte girerken kendimi o kadar güvende hissetmedim, bu yüzden evet, onları yenmek gerçekten harikaydı."

Hava ve Yarış Koşulları

Bugünkü etabın daha teknik olduğunu da belirten genç sporcu, "Bugün biraz daha teknik olacak, ki bu hoşuma gitti. Dün çok eğlenmedim. Hava gerçekten güzeldi, ancak dün oldukça sıcaktı ve birkaç kişi daha sıcaklığı hissetti. Önümüzdeki birkaç gün yağmur yağabilir, ama şimdiye kadar her şey yolunda." şeklinde konuştu.

Türk Halkının İlgisi ve Yerel Lezzetler

Del Grosso, Türk halkının gösterdiği ilgiden de duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yol kenarında birçok insan görüyorum, tüm çocuklar dışarı çıkıyor. Ayrıca Türk tatlısı baklavayı da çok seviyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını kazanan Alpecin-Deceuninck...

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını kazanan Alpecin-Deceuninck takımından Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso, ilk profesyonel galibiyetini Türkiye'de almaktan dolayı harika hissettiğini söyledi.Fethiye-Marmaris etabı öncesi AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını kazanan Alpecin-Deceuninck...

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını kazanan Alpecin-Deceuninck takımından Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso, ilk profesyonel galibiyetini Türkiye'de almaktan dolayı harika hissettiğini söyledi.Fethiye-Marmaris etabı öncesi AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

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