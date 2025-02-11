Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor ile Transfer Görüşmesi İçin Trabzon’a Geldi

Tim Jabol Folcarelli Trabzon’da

Fransa 2. lig ekibi AC Ajaccio'da forma giyen Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak üzere akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon’a geldi.

Visiotrlar Tarafından Karşılandı

Havalimanında kulüp yetkilileri ve bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan 25 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada taraftarların kendisini nazik ve kibarca karşıladığını belirtti. Folcarelli, "Her şey şu ana kadar güzel," sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

Transfer Süreci Hakkında Açıklama

Fransız orta saha oyuncusu, transfer süreciyle ilgili olarak, "Geçtiğimiz sezon bazı görüşmeler olmuştu fakat çeşitli sebeplerden ötürü bu transfer gerçekleşmemişti. Ama şu an burada olduğum için mutluyum," dedi.

Trabzonspor Hakkındaki Düşünceleri

Trabzonspor hakkında daha önce bilgi alıp almadığına dair gelen bir soru üzerine Folcarelli, "Türk futbol tarihinde çok büyük geçmişe sahip olan bir kulüp olduğunu söyleyebilirim. Büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Kulübü ve şehri bilen Fransa'da yaşayan bazı insanlardan bilgi aldım ve aldığım bilgiler pozitif yöndeydi," şeklinde yanıt verdi.

Rekabet ve Hedefler

Orta saha bölgesinde birçok oyuncu bulunduğu belirtilince Folcarelli, "Bu bir problem teşkil etmiyor. Rekabet futbolun yapısında olan bir şeydir. Hatta bu, ilerlememize katkı sağlayacağını düşünüyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trabzonspor’da 26 numaralı formayı giyeceğini de belirterek, "Hedefimiz Trabzonspor'u yükselebileceği en yüksek seviyeye çıkarmak, zaten bu şekilde olması gerekiyor," dedi.

İmza Töreni Bekleniyor

Transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinin ardından Folcarelli için imza töreni düzenlenecek.

Fransa 2. lig ekibi AC Ajaccio takımında forma giyen Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Fransa 2. lig ekibi AC Ajaccio takımında forma giyen Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.