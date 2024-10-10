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Tim Walter, Hull City ile Play-off Hedefinde

Hull City'nin teknik direktörü Tim Walter, takımının play-off'a kalma hedefini yenilikçi bir yaklaşım ile sürdürdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:03
Tim Walter, Hull City ile Play-off Hedefinde

Tim Walter'dan Play-off Hedefi

Hull City'nin genç teknik direktörü Tim Walter, takımının yeni sezon hedefleri hakkında konuştu. Walter, "Yeni bir ekip olarak sezona başladık. Futbolcularım çok hırslı. Ancak şu an için kesin bir hedef belirleyemem," dedi.

Antalya'daki Hazırlık Kampı

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, hazırlık kampını Türkiye'nin Antalya kentinde yapıyor. Walter, Türkiye'deki kamp tesisleri ve misafirperverlikten çok etkilendiğini belirtti.

Play-off Hedefi İçin Hırslı Adımlar

Walter, Hull City'nin ligde şu anda orta sıralarda yer aldığını ancak play-off hedeflerinin açık olduğunu ifade etti. "Taraftarlarla bütünleşerek keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz. Takım her hafta daha da uyum sağlıyor," şeklinde konuştu.

Gelişen Futbol Yetenekleri

Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik gibi yeteneklerin katılımı hakkında konuşan Walter, Abdülkadir'in potansiyelinin yüksek olduğunu ve daha fazla gol atabileceğini belirtti. "Kendisinin harika yetenekleri var," diye ekledi.

Gelecek Hedefleri

Walter, gelecekte Türkiye'den bir takım çalıştırma olasılığının sorulması üzerine, "Şu an için tüm dikkatim Hull City'de," yanıtını verdi. Acun Ilıcalı ile işbirliğinden memnuniyetle bahsetti.

Pep Guardiola ve Futbol Felsefesi

Walter, geçmişte Bayern Münih'in altyapısında çalıştığı Pep Guardiola hakkında, "Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü. Kendi yolumda ilerlemek istiyorum ama onun stilini çok beğeniyorum," dedi. Ayrıca, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Christoph Daum'dan da bahsederek onun modern futbola katkılarını vurguladı.

Geçen sezon Championship'te 70 puan toplayan Hull City, bu sezon 9 haftada 12 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Alman teknik direktörü Tim Walter, yenilenmiş...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Alman teknik direktörü Tim Walter, yenilenmiş bir ekip olarak sezona başladıklarını ve çok yoğun fikstürü olan ligde başarılı olmak istediklerini belirtti. Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan Walter, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Alman teknik direktörü Tim Walter, yenilenmiş...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Alman teknik direktörü Tim Walter, yenilenmiş bir ekip olarak sezona başladıklarını ve çok yoğun fikstürü olan ligde başarılı olmak istediklerini belirtti. Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan Walter, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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