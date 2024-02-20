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Tinder'da yakalanan Emirhan Delibaş Avrupa'nın diline düştü

Beşiktaş ve Emirhan Delibaş yollarını ayırdı! Tinder kullanımı sonucu yaşanan bu durum uluslararası basının da dikkatini çekti. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 20.02.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 20:31
Tinder'da yakalanan Emirhan Delibaş Avrupa'nın diline düştü

Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden Beşiktaş, genç yetenek Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı. Sosyal medyada bir arkadaşlık uygulamasında profil açtığı iddialarıyla gündeme gelen Delibaş'ın sözleşmesi, kulüp tarafından dün karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi.

Bu olay, Türkiye'nin sınırlarını aşarak Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İngiliz gazetesi The Sun, "Beşiktaş arkadaşlık sitesi profili nedeniyle gelecek vaat eden yıldızın sözleşmesini feshetti" ifadeleriyle haberi duyurdu. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport ise, "Beşiktaş genç Emirhan'ın sözleşmesini feshetti: Sebebi inanılmaz" başlığıyla Türk kulübünün aldığı kararı manşetine taşıdı.

emirhan delibaş tinder

Daily Mirror, futbolcunun çevrimiçi arkadaşlık sitesinde yaşını yanlış bildiği için kulüpten kovulduğunu aktarırken, Corriere dello Sport "Arkadaşlık sitesi profilinde yalanlar: Beşiktaş'ın kararı acımasız" ifadeleriyle olaya dikkat çekti. Mundo Deportivo ise, Beşiktaş'ın genç oyuncunun profil iddiaları nedeniyle sözleşmesini feshettiğini vurguladı.

İngiliz Daily Mail ise, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki oyuncunun 24 yaşında olduğunu iddia ettiği arkadaşlık sitesi profilinin viral olmasının ardından sözleşmeyi feshettiğini vurgulayarak, "Sola kaydırın!" ifadesiyle dikkat çekti.

Bu olay, genç futbolcunun sosyal medya kullanımının profesyonel hayatına etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken, Beşiktaş'ın aldığı karar Avrupa'da büyük bir merak ve tartışma konusu haline geldi.

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