TMF 2025 Şampiyonlar Ödül Töreni İzmir'de: Kupalar Sahiplerini Buldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen 2025 Şampiyonlar Ödül Töreni, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törende sezon boyunca ulusal ve uluslararası arenalarda dereceye giren sporcular kupalarına kavuştu. Etkinlik İZTO Meclis Salonunda yapıldı.

Protokol ve Katılımcılar

Törene; önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ile çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

Konuşmalar

Mahmut Özgener törende, "Bugünkü toplantıyı hiçbir kalabalıkta görmedim. Bugün çok özel bir gün. Bu başarılı sürece ulaşmak çok zor, oldukça meşakkatli bir süreç. Bütün ailelere ve bakanımıza destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Ender Yorgancılar ise, "Bu başarıları elde etmek güzel ama asıl olan devamlılıktır. Bu da birlik ve beraberlikten geliyor. Allah hepimizin yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasapoğlu sporcuların ve ailelerin özverisine değinerek şunları söyledi: "Türkiye genç bir ülke, genç nüfusumuzla gurur duyuyoruz. Burada gördüğümüz tablo bizleri yarınlara daha güçlü kılıyor. Spor sadece başaranlar için değil, onların arkasından koşacak gençler için de çok kıymetli. Sizler bizi mahcup etmediniz, gururlandırdınız. Ne zaman yanınızda olduysak, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından, 2025 yarış sezonu boyunca farklı branş ve yaş kategorilerinde üstün performans sergileyen sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

