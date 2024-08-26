TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar Hayatını Kaybetti

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayata veda eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, 51 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni, Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından gerçekleşti.

Cenaze Törenine Katılım

Törene çok sayıda kişi katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve motosiklet sporu camiasından Kenan Sofuoğlu gibi birçok isim, Uçar’ın son anısına sahip çıktı. Ailesi ve sevenleri de bu ani kaybın üzüntüsünü paylaştı.

Ogün Baysan'ın Açıklamaları

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, basın mensuplarına duygu dolu açıklamalarda bulundu. "Öncelikle ailesi, yakınları ve camiamızın başı sağ olsun. Gerçekten 20 yılı aşkın bir süredir birlikte çalıştığımız, en ufak bir kırgınlığımızın olmadığı bir insandı. Sporu geliştirme adına birçok şey yaptı. Onun sayesinde dünya sahnesinde birçok sporcumuz yarışıyor. Çok ani ve genç yaşta bir kayıp yaşadık. Hepimiz şoktayız, Allah mekanını cennet eylesin," dedi.

Defin İşlemi

Bekir Yunus Uçar’ın naaşı, İstanbul'daki Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.