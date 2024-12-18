TMOK 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. Ödül töreni, Ataköy’deki Olimpiyatevi’nde gerçekleştirildi.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, törende yaptığı konuşmada, "Fair Play; iyi, doğru ve güzel insan olmak gibi değerleri içeren bir kavram. Komisyonumuz, tüm Türkiye'yi dolaşıp üniversiteleri ziyaret etti ve fair play bayrağını dalgalandırdı. Bu tören, bu çalışmaların sonucu. Fair play kavramına katkı yapan belki hiç bilinmeyen uzak köşelerde kalan insanları dahi toplumun önüne çıkaran güzel bir çalışma" ifadelerini kullandı.

Ödüller ve Anlamı

Ödül kazanan bazı isimlerin anılarını paylaşan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, "Burada iyi insanlara, güzel işler yapanlara ödül vermeye geldik. Bu çatının altındaki en güzel toplantılardan biri. Fair play, kişinin o anda vicdanının sesini duyması demektir. Fair play örnektir. İnsan fair play hikayelerini okudukça kendine çeki düzen vermeye çalışıyor" dedi.

Fenerbahçe’ye Ödül

Fair play şeref bayrağını kazanan Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Selma Altay Rodopman, "Fenerbahçe olarak böyle yüce bir ödülü almaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu anlamlı ödül 9 branşı temsil eden Fenerbahçe'nin köklü tarihinde sporun sadece bir rekabet alanı olmadığını, dostluk, sevgi, saygı ve adalet zemini üstünde yükselen anlayışın sonucudur. Fenerbahçe olarak sahada, salonda, parkede fair play ruhunu ilke olarak benimseyen sporcularımızla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı Ödül Aldı

Ödül töreninde ayrıca Anadolu Ajansı da ödül aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerine verildi. TMOK Başkanı Uğur Erdener, Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerine verildi. TMOK Başkanı Uğur Erdener, Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen ödül törenine katılarak konuşma yaptı.