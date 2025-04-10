DOLAR
37,91 0,23%
EURO
42,24 -1,35%
ALTIN
3.808,06 -1,27%
BITCOIN
3.094.791,31 1,59%

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Türkiye'nin Spor Kültürünü Geliştirme Vizyonunu Paylaştı

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Türkiye'de spor kültürünü yaygınlaştırma hedefini açıkladı ve kadın-erkek eşitliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:15
TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Türkiye'nin Spor Kültürünü Geliştirme Vizyonunu Paylaştı

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Türkiye'nin Spor Kültürünü Geliştirme Vizyonunu Paylaştı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, Türkiye'nin spor kültürünü geliştirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Gülüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sporun yaygınlaştırılması ve geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

53 Yılın Deneyimiyle Spor Camiasında

Ahmet Gülüm, spordan kopmadan geçirdiği 53 yılın, TMOK başkanlığı için önemli bir avantaj olduğunu belirterek, Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığı döneminin bu süreçteki en belirleyici an olduğunu ifade etti. Voleybolun, Türkiye’nin spor gündeminde daha fazla yer alması gerektiğini dile getiren Gülüm, spora yaptığı yatırımlarla yaklaşık 1,2 milyar dolar kaynak yarattığını vurguladı.

Geçmişe Saygı ve Geleceğe Yatırım

Eski başkan Uğur Erdener’e gösterdiği saygıyı dile getiren Gülüm, TMOK’un geçmişteki başkanların ve yönetimlerin birikimi sayesinde bugünlere geldiğini söyledi. "Bizler bu makamlarda gelip geçiciyiz. Genç nesilleri yetiştirmeyi, liyakatle yönetim kadrolarını oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Spor Kültürünü Yaygınlaştırmak

Gülüm, spor kültürünün önemine vurgu yaparak, "Spor sadece profesyonel alanla sınırlı değil; toplumun her kesiminin spor yapması gerekiyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, futbol dışında diğer branşların da medyada daha fazla yer almasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kadın-erkek Eşitliği Vurgusu

Gülüm, TMOK'un yönetim kadrosunda kadın-erkek eşitliğini sağladıklarını belirtirken, Kirsty Coventry’nin IOC başkanlığına seçilmesinin önemli bir mesaj olduğunu vurguladı. "Kadınların yönetim kadrolarında yer alması ve onlara fırsat tanınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Farklı Bir Vizyon ile Bakmak

Ahmet Gülüm, TMOK'un misyonunu tamamlamak ve yeni projeler geliştirerek devletin spor çalışmalarına katılımını artırmayı amaçladıklarını belirtti. "Çalışmalarımız süreklilik arz edecek ve bizden sonraki nesillerin spor kültüründen faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, yönetim olarak ülkenin spor kültürünü...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, yönetim olarak ülkenin spor kültürünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ahmet Gülüm, AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, yönetim olarak ülkenin spor kültürünü...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, yönetim olarak ülkenin spor kültürünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ahmet Gülüm, AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 2023 Başladı
2
Sivasspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
3
Ersun Yanal'ın Annensi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti
4
Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Galatasaray Maçını Değerlendirdi
5
Konyaspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor
6
Antalyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Türkiye'nin Spor Kültürünü Geliştirme Vizyonunu Paylaştı

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak