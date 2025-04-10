TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Türkiye'nin Spor Kültürünü Geliştirme Vizyonunu Paylaştı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, Türkiye'nin spor kültürünü geliştirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Gülüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sporun yaygınlaştırılması ve geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

53 Yılın Deneyimiyle Spor Camiasında

Ahmet Gülüm, spordan kopmadan geçirdiği 53 yılın, TMOK başkanlığı için önemli bir avantaj olduğunu belirterek, Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığı döneminin bu süreçteki en belirleyici an olduğunu ifade etti. Voleybolun, Türkiye’nin spor gündeminde daha fazla yer alması gerektiğini dile getiren Gülüm, spora yaptığı yatırımlarla yaklaşık 1,2 milyar dolar kaynak yarattığını vurguladı.

Geçmişe Saygı ve Geleceğe Yatırım

Eski başkan Uğur Erdener’e gösterdiği saygıyı dile getiren Gülüm, TMOK’un geçmişteki başkanların ve yönetimlerin birikimi sayesinde bugünlere geldiğini söyledi. "Bizler bu makamlarda gelip geçiciyiz. Genç nesilleri yetiştirmeyi, liyakatle yönetim kadrolarını oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Spor Kültürünü Yaygınlaştırmak

Gülüm, spor kültürünün önemine vurgu yaparak, "Spor sadece profesyonel alanla sınırlı değil; toplumun her kesiminin spor yapması gerekiyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, futbol dışında diğer branşların da medyada daha fazla yer almasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kadın-erkek Eşitliği Vurgusu

Gülüm, TMOK'un yönetim kadrosunda kadın-erkek eşitliğini sağladıklarını belirtirken, Kirsty Coventry’nin IOC başkanlığına seçilmesinin önemli bir mesaj olduğunu vurguladı. "Kadınların yönetim kadrolarında yer alması ve onlara fırsat tanınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Farklı Bir Vizyon ile Bakmak

Ahmet Gülüm, TMOK'un misyonunu tamamlamak ve yeni projeler geliştirerek devletin spor çalışmalarına katılımını artırmayı amaçladıklarını belirtti. "Çalışmalarımız süreklilik arz edecek ve bizden sonraki nesillerin spor kültüründen faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, yönetim olarak ülkenin spor kültürünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ahmet Gülüm, AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, yönetim olarak ülkenin spor kültürünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ahmet Gülüm, AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.