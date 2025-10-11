TOFAŞ 85-73 Türk Telekom | Basketbol Süper Ligi 3. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginin 3. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u 85-73 mağlup etti.

Maçın Özeti

TOFAŞ, rakibi karşısında aldığı farklı skorla sahadan galip ayrıldı. TOFAŞ 85, Türk Telekom 73 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Sonuç

Bu sonuçla TOFAŞ, ligin 3. haftasını galibiyetle kapadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin3. haftasında TOFAŞ ile Türk Telekom TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ takımında Tolga Geçim (ortada) Türk Telekom oyuncusu Usher (8) ve Berkan Durmaz (3) ile mücadele etti.