TOFAŞ 85-73 Türk Telekom | Basketbol Süper Ligi 3. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u 85-73 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:47
TOFAŞ 85-73 Türk Telekom | Basketbol Süper Ligi 3. Hafta

TOFAŞ 85-73 Türk Telekom | Basketbol Süper Ligi 3. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginin 3. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u 85-73 mağlup etti.

Maçın Özeti

TOFAŞ, rakibi karşısında aldığı farklı skorla sahadan galip ayrıldı. TOFAŞ 85, Türk Telekom 73 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Sonuç

Bu sonuçla TOFAŞ, ligin 3. haftasını galibiyetle kapadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin3. haftasında TOFAŞ ile Türk Telekom TOFAŞ Spor Salonu'nda...

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin3. haftasında TOFAŞ ile Türk Telekom TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ takımında Tolga Geçim (ortada) Türk Telekom oyuncusu Usher (8) ve Berkan Durmaz (3) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin3. haftasında TOFAŞ ile Türk Telekom TOFAŞ Spor Salonu'nda...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yarışları Marmaris'te Gerçekleşti
2
Furkan Korkmaz AS Monaco'ya Transfer Oldu
3
Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi
4
Antalyaspor'dan Paraguaylı Forvet Samudio Transferi
5
İlk 11’de çıktığı maçta kazandıran gölü atan Arda Güler için Ancelotti konuştu: “Gelecek sezonda bizimle”
6
BOTAŞ 85-76: Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Yendi

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?