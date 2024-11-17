TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 107-99 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda ev sahibi ekip, konuk takım Aliağa Petkimspor'u 107-99’luk skorla mağlup etti.

Bu galibiyet, TOFAŞ'ın ligdeki performansını pekiştirirken, takımın mücadeleci duruşunu da gözler önüne serdi. Hem taktiksel üstünlük hem de oyuncuların bireysel yetenekleriyle kazanılan bu karşılaşma, TOFAŞ taraftarlarını da sevindirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u ile karşılaştı. Maçı kazanan TOFAŞlı oyuncular sevinç yaşadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u ile karşılaştı. Maçı kazanan TOFAŞlı oyuncular sevinç yaşadı.