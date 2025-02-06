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TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Casademont Zaragoza'yı 80-79 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:35
TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

TOFAŞ, Çeyrek Finale Yükseldi

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu'nda son maçı oynayan TOFAŞ, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini deplasmanda 80-79 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Pabellon Principe Felipe Salonu'nda gerçekleşti. İlk çeyreği 25-17 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 49-39'luk skorla girdi. Üçüncü periyotta farkın 15 sayıya çıkmasıyla (63-48) zor bir duruma düşen TOFAŞ, son bölümde 7-0'lık bir seri bularak geri dönüşe başladı.

Final periyoduna 63-55 geride giren TOFAŞ, maçın 36. dakikasında skor avantajını ele geçirdi ve 66-68 ile öne geçti. Son anları büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son hücumunda ise Alex Perez ile basketi bulan TOFAŞ, sahadan 80-79'luk galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselme başarısını elde etti.

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