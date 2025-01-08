TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupasında Casademont Zaragoza'ya Mağlup Oldu

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'nda 3. haftanın karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucu, İspanyolların 97-83'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

TOFAŞ'ın İlk Mağlubiyeti

Bu sonuçla birlikte TOFAŞ, Avrupa Kupası'ndaki ilk mağlubiyetini alırken, Casademont Zaragoza ise sezon boyunca ikinci kez galip gelerek önemli bir moral buldu.

Basketbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın ardından TOFAŞ'ın bir sonraki maçını sabırsızlıkla bekliyor.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu üçüncü maçında TOFAŞ ile Casademont Zaragoza takımları TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Casademont Zaragoza takımından Yoanki Mensia (8) bir pozisyonu smaçla tamamladı.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu üçüncü maçında TOFAŞ ile Casademont Zaragoza takımları TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Casademont Zaragoza takımından Yoanki Mensia (8) bir pozisyonu smaçla tamamladı.