TOFAŞ, İlkan Karaman İçin Taziye Mesajı Yayınladı

TOFAŞ'tan Üzücü Bir Kaybın Ardından Taziye Mesajı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin önemli temsilcilerinden TOFAŞ, 34 yaşında hayata veda eden milli basketbolcu İlkan Karaman için bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda Duygulara Hitap Edildi

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Altyapımızdan yetişen, 2008-2011 ve 2022-2023 sezonlarında takımımızın formasını giyen İlkan Karaman'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Karaman’ın anısı, spor camiasında her zaman yaşatılacak.