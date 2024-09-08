Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TOFAŞ, İlkan Karaman İçin Taziye Mesajı Yayınladı

TOFAŞ, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman için taziye mesajı yayınladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:06
TOFAŞ, İlkan Karaman İçin Taziye Mesajı Yayınladı

TOFAŞ'tan Üzücü Bir Kaybın Ardından Taziye Mesajı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin önemli temsilcilerinden TOFAŞ, 34 yaşında hayata veda eden milli basketbolcu İlkan Karaman için bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda Duygulara Hitap Edildi

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Altyapımızdan yetişen, 2008-2011 ve 2022-2023 sezonlarında takımımızın formasını giyen İlkan Karaman'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Karaman’ın anısı, spor camiasında her zaman yaşatılacak.

İLGİLİ HABERLER

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!