Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri: Orhan Okulu Şampiyon

Tokat'ta düzenlenen 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 200 güreşçi mücadele etti; Orhan Okulu başpehlivan oldu, ödüller Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından verildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:53
Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlendi

Etkinlik ve katılım

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri, Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda 200 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Final ve ödüller

Başpehlivanlık unvanını finalde Serhat Elvan'ı mağlup eden Orhan Okulu kazandı. Dereceye girenlere ödülleri Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi. Başkan Yazıcıoğlu'na ise altın kemer hediye edildi.

Başkanın değerlendirmesi

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşlerinin ilkini yapıyoruz. Ali Yücel, dünya ve Türkiye'ye mal olmuş sporculardan bir tanesidir. Dün de oğlu ile görüştüm, kendileri çok sevindiler. Ama ben her şeyin başında şunu söylüyorum, anarken de yaşarken de bu kıymetleri bilmemiz lazım." dedi.

