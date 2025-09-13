Tokyo 20. Dünya Atletizm Şampiyonası: Ersu Şaşma Finalde; Dunfee ve Pérez İlk Altınları Aldı

Tokyo'daki 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Ersu Şaşma finale kaldı; Evan Dunfee ve Maria Perez ilk altınları aldı. Türkiye 12 erkek, 8 kadın sporcuyla yarışıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 17:48
Tokyo 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda İlk Gün Sona Erdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı. Organizasyonun açılış gününde yürüyüş, atma, atlama ve orta/uzun mesafe dallarında eleme ve finaller gerçekleştirildi.

Türkiye'den öne çıkan sonuçlar

Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kaldı. Şaşma, finale çıktıktan sonra AA muhabirine, "Bugünkü yarışta iki yüksekliği de son hakkımda geçtim ama sonuçta finale kaldım. Artık tamamen finale odaklandım. Pazartesi günkü finalde bütün gücümle savaşacağım. Madalyayı garantilemek adına tüm haklarımı geçmem lazım." dedi.

Kadınlar 35 km yürüyüşte Kader Güvenç, 3.14.46'lık derecesiyle kişisel en iyi zamanını elde etmesine rağmen elemeleri geçemedi. Kadınlar disk atmada Özlem Becerek (57.20) ve gülle atmada Ali Peker (18.36) elemeleri aşamazken, kadınlar 1500 metrede Şilan Ayyıldız 4.09.50 ile yarı finale yükselemedi.

Türkiye, organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcu ile katılıyor.

İlk altın madalyalar ve önemli finaller

Erkekler 35 km yürüyüşte Evan Dunfee 2.28.22 ile şampiyon olurken, gümüş Caio Bonfim (2.28.55), bronz Hayato Katsuki (2.29.16) oldu. Kadınlarda Maria Perez 2.39.01 ile altını kazandı; gümüş Antonella Palmisano (2.42.24), bronz Paula Milena Torres (2.42.44) oldu.

Erkekler gülle atma finalinde dünya rekortmeni Ryan Crouser, dirsek sakatlığına rağmen 22.34.2 ile üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti. Meksikalı Uziel Munoz 21.97 ile gümüş, İtalyan Leonardo Fabbri 21.94 ile bronz madalya aldı.

Kadınlar 10.000 metrede Beatrice Chebet 30.37.61 ile altını kazandı; Nadia Battocletti 30.38.23 ile gümüş, Gudaf Tsegay 30.39.65 ile bronz madalyayı elde etti.

4x400 metre karışık bayrak yarışında ABD takımı 3.08.80 ile iki yıl önceki dünya şampiyonası rekorunu egale ederken, Hollanda 3.09.96 ile ikinci, Belçika 3.10.61 ile üçüncü oldu.

Genel bilgi

Organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. Etkinlik 9 gün sürecek ve toplam 49 kategoride 147 madalya dağıtılacak.

